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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Мелитополе грабители жестоко убили сторожа храма

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В Мелитополе грабители жестоко убили сторожа храма
В Мелитополе грабители жестоко убили сторожа храма / church

В городе Мелитополь, что в запорожской области, грабители жестоко избили сторожа местного храма. Мужчину нашла церковная работница утром. Все это время он оставался в сознании и вскоре умер в больнице.

Жестокое убийство произошло 17 июня, около часа ночи в храме великомученика Пантелеимона, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Грабители залезли на территорию храма через забор. Когда Анатолий, так звали сторожа, увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле. Сами же вломились в столовую, которая находится также на территории, и просто сидели и выпивали там,
– рассказал настоятель храма Николай Лукащук.

О подробностях преступления священнику успел рассказать сам сторож.

"Анатолия нашла работница храма. Она сразу позвонила мне. Я вызвал скорую, полицию. Когда прибыл, он еще был при сознании. Однако, даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Я успел задать ему несколько вопросов. Он сказал, что грабителей было двое. Потом его отвезли в больницу, где он почти сразу скончался", – рассказал детали настоятель.

Злоумышленники в поисках наживы устроили беспорядок по всему храму, но нашли лишь 300 гривен.

Теги: Новости Запорожья религия Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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