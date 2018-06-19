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У Мелітополі грабіжники жорстоко вбили сторожа храму

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У Мелітополі грабіжники жорстоко побили сторожа храму
У Мелітополі грабіжники жорстоко побили сторожа храму / church

У місті Мелітополь, що на Запоріжжі, грабіжники жорстоко побили сторожа місцевого храму. Чоловіка знайшла церковна працівниця вранці. Увесь цей час він лишався у свідомості та невдовзі помер у лікарні.

Жорстоке вбивство сталося 17 червня, близько першої години ночі у храмі великомученика Пантелеімона, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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Грабіжники залізли на територію храму через паркан. Коли Анатолій, так звали сторожа, побачив їх, розпочалася бійка. Зловмисники жорстоко побили його, розбили череп і лишили лежати на землі. Самі ж вломилися в їдальню, яка знаходиться також на території, і просто сиділи й випивали там,
– розповів настоятель храму Миколай Лукащук.

Про подробиці злочину священику встиг розповісти сам сторож.

"Анатолія знайшла працівниця храму. Вона відразу зателефонувала мені. Я викликав швидку, поліцію. Коли прибув, він ще був при свідомості. Проте, навіть очей не міг відкрити, наскільки все лице опухло від побоїв. Я встиг поставити йому декілька запитань. Він сказав, що грабіжників було двоє. Потім його відвезли до лікарні, де він майже відразу помер", – розповів деталі настоятель.

Зловмисники у пошуках поживи влаштували безлад по всьому храму, але знайшли лише 300 гривень. 

Теги: Кримінальні новини релігія Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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