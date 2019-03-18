В метро Гонконга столкнулись два поезда (фото)

В ночь на 18 марта, в деловом центре города, во время тестирования новой сигнальной системы столкнулись два пустых поезда. В результате столкновения пострадали два машиниста.

Отмечается, что авария произошла возле станции Сентрал. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были сильно повреждены.

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Из-за инцидента ряд станции "красной ветки" метро оказалась заблокированной. В течение понедельника движение между несколькими станциями на ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью города, не будет осуществляться.

Оба пострадавших машинистов доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На другом участке этой линии поезда будут курсировать с увеличенным интервалом. По факту столкновения оператор железнодорожного транспорта проводит расследование.

MTR commuters have been advised to use the Island Line to change between Admiralty and Central. Operations Director Adi Lau said the crash happened during a test of the new signalling system. https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/2xxuOSihja — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 18 березня 2019 р.