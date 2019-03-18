В метро Гонконга столкнулись два поезда (фото)
В ночь на 18 марта, в деловом центре города, во время тестирования новой сигнальной системы столкнулись два пустых поезда. В результате столкновения пострадали два машиниста.
Отмечается, что авария произошла возле станции Сентрал. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были сильно повреждены.
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Из-за инцидента ряд станции "красной ветки" метро оказалась заблокированной. В течение понедельника движение между несколькими станциями на ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью города, не будет осуществляться.
Оба пострадавших машинистов доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На другом участке этой линии поезда будут курсировать с увеличенным интервалом. По факту столкновения оператор железнодорожного транспорта проводит расследование.