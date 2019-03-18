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      В метро Гонконга столкнулись два поезда (фото)

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      В гонконгском метро столкнулись поезда
      В гонконгском метро столкнулись поезда / HongKongFP

      В ночь на 18 марта, в деловом центре города, во время тестирования новой сигнальной системы столкнулись два пустых поезда. В результате столкновения пострадали два машиниста.

      Отмечается, что авария произошла возле станции Сентрал. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были сильно повреждены.

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      Из-за инцидента ряд станции "красной ветки" метро оказалась заблокированной. В течение понедельника движение между несколькими станциями на ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью города, не будет осуществляться.

      Оба пострадавших машинистов доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

      На другом участке этой линии поезда будут курсировать с увеличенным интервалом. По факту столкновения оператор железнодорожного транспорта проводит расследование.

       

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      Теги: Железная дорога Аварии и ДТП Китай
      Источник: 24 Канал
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