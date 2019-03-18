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      У метро Гонконгу зіткнулися два потяги (фото)

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      У гонконгському метро зіткнулися потяги
      У гонконгському метро зіткнулися потяги / HongKongFP

      У ніч на 18 березня, в діловому центрі міста, під час тестування нової сигнальної системи зіткнулися два порожніх потяги. Внаслідок зіткнення постраждали два машиністи.

      Зазначається, що аварія сталася поблизу станції Сентрал. Внаслідок зіткнення один з поїздів зійшов з рейок, його вагони були сильно пошкоджені.

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      Через інцидент низка станції "червоної гілки" метро виявилася заблокованою. Протягом понеділка рух між кількома станціями на гілці, яка пов'язує острів Гонконг з материковою частиною міста, не здійснюватиметься.

      Обох постраждалих машиністів доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

      На іншій ділянці цієї лінії поїзди курсуватимуть зі збільшеним інтервалом. За фактом зіткнення оператор залізничного транспорту проводить розслідування.

       

      blog_ava
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      Теги: Залізниця Китай Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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