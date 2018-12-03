В метро Кельна распылили неизвестный газ: есть пострадавшие

В метро немецкого города Кельн неизвестные распылили вещество раздражающего действия. Сейчас известно о по меньшей мере 15 пострадавших.

Люди жалуются на першение в горле и проблемы с дыханием передает Spiegel.

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Сейчас известно, что вещество распылили в одном из поездов. Его остановили на первой же станции метро, расположенной по маршруту. На место сразу прибыло большое количество спасателей.

В данный момент известно, что в результате распыления газа пострадали 15 человек, 3 из них находятся в больнице.

Очевидцы говорят, что виновников инцидента может быть несколько. Пока что полиция разыскивает злоумышленников. Правоохранители надеются, что найти виновников чрезвычайного происшествия помогут камеры наблюдения, размещенные в метро.

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