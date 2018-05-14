В школе на Донбассе распылили слезоточивый газ: детей эвакуировали
В общеобразовательной школе в селе Новоукраинка Донецкой области на перемене неизвестный распылил слезоточивый газ.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
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В Новоукраинской школе обучаются 75 учеников. Занятия приостановлены, детей отпустили домой,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас взяты пробы воздуха на анализ. Также пока информации о пострадавших не поступало.
Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.
11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, однако 9 мая состояние детей улучшилось, и их перевели в обычные палаты. 11 мая 22 ребенка выписали из больницы.