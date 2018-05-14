17:54
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В школе на Донбассе распылили слезоточивый газ: детей эвакуировали

102 Читати новину українською
В школе на Донбассе применили слезоточивый газ
В школе на Донбассе применили слезоточивый газ / Нацполиция

В общеобразовательной школе в селе Новоукраинка Донецкой области на перемене неизвестный распылил слезоточивый газ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Читайте также: Смерть скандального судьи Бобровника: полиция рассказала об обстоятельствах

В Новоукраинской школе обучаются 75 учеников. Занятия приостановлены, детей отпустили домой,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас взяты пробы воздуха на анализ. Также пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, однако 9 мая состояние детей улучшилось, и их перевели в обычные палаты. 11 мая 22 ребенка выписали из больницы.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук