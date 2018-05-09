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В Черкассах 11 отравленных детей перевели из реанимации в стационар

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Отравление детей в Черкассах: 11 пострадавших перевели из реанимации в стационар
Отравление детей в Черкассах: 11 пострадавших перевели из реанимации в стационар / Иллюстративное фото

В среду, 9 мая, в Черкассах из реанимации в стационар перевели 11 детей, пострадавших в результате массового отравления на территории школы.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:00 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников перевели в стационар", – говорится в сообщении ГСЧС.

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По данным чрезвычайников, главной версией отравления остается локальное распыление неизвестного вещества.

Отметим, что по информации ГСЧС, в больницах Черкасс в дальнейшем остаются 53 ученика и 4 учителей общеобразовательной школы № 8.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых. 11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном и легком состоянии.

Теги: Новости Украины Дети Массовое отравление детей в Черкассах Новости Черкасс отравление
Источник: 24 Канал
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