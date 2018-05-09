У Черкасах 11 отруєних дітей перевели з реанімації до стаціонару

У середу, 9 травня, у Черкасах з реанімації до стаціонару перевели 11 дітей, які постраждали внаслідок масового отруєння на території школи.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12:00 9 травня стан дітей стабілізувався, усі перебувають у свідомості та почуваються задовільно. Із реанімаційного відділення 11 школярів переведено на стаціонар", – мовиться у повідомленні ДСНС.

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За даними надзвичайників, головною версією отруєння залишається локальне розпилення невідомої речовини.

Зазначимо, що за інформацією ДСНС, у лікарнях Черкас надалі залишаються 53 учні та 4 вчителів загальноосвітньої школи № 8.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. 11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, решта – у задовільному і легкому стані.