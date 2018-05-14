У школі на Донбасі розпилили сльозогінний газ: дітей евакуювали

У загальноосвітній школі у селі Новоукраїнка Донецької області на перерві невідомий розпилив сльозогінний газ.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Донецької області.

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У Новоукраїнській школі навчаються 75 учнів. Заняття призупинені, дітей відпустили додому,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі взято зразки повітря на аналіз. Також поки інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат. 11 травня 22 дитини виписали з лікарні.