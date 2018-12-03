У метро Кельна розпилили невідомий газ: є постраждалі

У метро німецького міста Кельн невідомі розпилили речовину дратівної дії. Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих.

Люди скаржаться на першіння у горлі та проблеми із диханням передає Spiegel.

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Наразі відомо, що речовину розпилили у одному із потягів. Його зупинили на першій же станції метро, розташованій за маршрутом. На місце відразу прибула велика кількість рятувальників.

На цей момент відомо, що в результаті розпилення газу постраждало 15 людей, 3 із них перебувають у лікарні.

Очевидці кажуть, що винуватців інциденту може бути декілька. Поки поліція розшукує зловмисників. Правоохоронці сподіваються, що віднайти винуватців надзвичайної події допоможуть камери спостереження, розміщені в метро.