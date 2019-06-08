В метро в Нью-Йорке нашли мертвую акулу: фото

В нью-йоркском метро заметили окровавленную тушу небольшой акулы, что очень удивило прохожих. Откуда она взялась в подземке – не понятно.

Макс Родер, который сделал фото морского хищника и распространил в соцсетях, предположил, что рыба выпала из чьей-то сумки. Мол купили акулу как деликатес к столу, однако довезти ее не смогли, пишет Gothamist.

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"Я ехал домой с работы и спускался по лестнице к платформе. Неподалеку было еще несколько человек. Когда они отошли, я увидел детеныша акулы. Он лежал мертвым. Это было грустно и противно одновременно", – сказал молодой человек.

Can’t believe I’m saying this but @MTA please come get the shark out of the subway #subwaycreatures pic.twitter.com/jO80Lnxn5z — Rick (@SubwayCreatures) 5 червня 2019 р.

Когда в Twitter-аккаунте Subway Creatures ( "Существа подземки") призвали наконец убрать рыбу, на необычное пришествие в Нью-Йоркском метро отреагировали мемом и попросили указать, где именно она лежит.