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      В метро в Нью-Йорке нашли мертвую акулу: фото

      56 Читати новину українською
      Акула в метро на Манхэттене
      Акула в метро на Манхэттене / Twitter // @SubwayCreatures

      В нью-йоркском метро заметили окровавленную тушу небольшой акулы, что очень удивило прохожих. Откуда она взялась в подземке – не понятно.

      Макс Родер, который сделал фото морского хищника и распространил в соцсетях, предположил, что рыба выпала из чьей-то сумки. Мол купили акулу как деликатес к столу, однако довезти ее не смогли, пишет Gothamist.

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      "Я ехал домой с работы и спускался по лестнице к платформе. Неподалеку было еще несколько человек. Когда они отошли, я увидел детеныша акулы. Он лежал мертвым. Это было грустно и противно одновременно", – сказал молодой человек.

      Когда в Twitter-аккаунте Subway Creatures ( "Существа подземки") призвали наконец убрать рыбу, на необычное пришествие в Нью-Йоркском метро отреагировали мемом и попросили указать, где именно она лежит.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости США Мир животных
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