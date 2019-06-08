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      У метро в Нью-Йорку знайшли мертву акулу: фото

      583 Читать новость на русском
      Акула у метро на Манхетені
      Акула у метро на Манхетені / Twitter // @SubwayCreatures

      У нью-йоркському метро помітили закривавлену тушу невеличкої акули, що дуже здивувало перехожих. Звідки вона взялася у підземці – не зрозуміло.

      Макс Родер, який зробив фото морського хижака та поширив у соцмережах, припустив, що риба випала з чиєїсь сумки. Мовляв купили акулу як делікатес до столу, проте довезти її не змогли, пише Gothamist.

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      "Я їхав додому з роботи і спускався сходами до платформи. Неподалік було ще кілька людей. Коли вони відійшли, я побачив дитинча акули. Воно лежало мертвим. Це було сумно і гидко водночас", – сказав хлопець.

      Коли у Twitter-акаунті Subway Creatures ("Істоти підземки") закликали нарешті прибрати рибину, на незвичну подію у Нью-Йоркському метро відреагували мемом та попросили вказати, де саме вона лежить. 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини США Світ тварин
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