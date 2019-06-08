У метро в Нью-Йорку знайшли мертву акулу: фото

У нью-йоркському метро помітили закривавлену тушу невеличкої акули, що дуже здивувало перехожих. Звідки вона взялася у підземці – не зрозуміло.

Макс Родер, який зробив фото морського хижака та поширив у соцмережах, припустив, що риба випала з чиєїсь сумки. Мовляв купили акулу як делікатес до столу, проте довезти її не змогли, пише Gothamist.

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"Я їхав додому з роботи і спускався сходами до платформи. Неподалік було ще кілька людей. Коли вони відійшли, я побачив дитинча акули. Воно лежало мертвим. Це було сумно і гидко водночас", – сказав хлопець.

Can’t believe I’m saying this but @MTA please come get the shark out of the subway #subwaycreatures pic.twitter.com/jO80Lnxn5z — Rick (@SubwayCreatures) 5 червня 2019 р.

Коли у Twitter-акаунті Subway Creatures ("Істоти підземки") закликали нарешті прибрати рибину, на незвичну подію у Нью-Йоркському метро відреагували мемом та попросили вказати, де саме вона лежить.