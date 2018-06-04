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В МИД Литвы призвали Россию освободить Сенцова

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В Литве призывают Россию освободить Сенцова
В Литве призывают Россию освободить Сенцова / transcoalition.info

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал власть РФ немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Мы призываем Россию прекратить нарушать права человека и немедленно выпустить незаконно арестованного выдающегося украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который заключен в российской тюрьме в Арктике и уже более 3 недель голодает,
– говорится в сообщении.

В частности, в сообщение литовского министра добавлено также фото, на котором иностранные дипломаты держат плакаты со словами поддержки и требованием освобождения украинского пленника Кремля.

Напомним, 2 июня по всему миру проходили акции в поддержку незаконно заключенного в Кремле украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных, которые содержатся в России.

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ Литва Новости политики
Источник: 24 канал
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