В МИД Литвы призвали Россию освободить Сенцова

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал власть РФ немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Мы призываем Россию прекратить нарушать права человека и немедленно выпустить незаконно арестованного выдающегося украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который заключен в российской тюрьме в Арктике и уже более 3 недель голодает,

– говорится в сообщении.

В частности, в сообщение литовского министра добавлено также фото, на котором иностранные дипломаты держат плакаты со словами поддержки и требованием освобождения украинского пленника Кремля.

We call on #Russia to stop #HumanRightsViolations and immediately release illegally detained prominent #Ukraine filmmaker Oleg #Sentsov who is imprisoned in Russian prison in the Arctics, and now on hunger strike for more than 3 weeks. #FreeSentsov pic.twitter.com/8PuddqCO4N — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 4 июня 2018 г.

Напомним, 2 июня по всему миру проходили акции в поддержку незаконно заключенного в Кремле украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных, которые содержатся в России.



Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.