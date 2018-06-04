В МЗС Литви закликали Росію звільнити Сенцова

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав владу РФ негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Ми закликаємо Росію припинити порушувати права людини та негайно випустити незаконно арештованого видатного українського кінорежисера Олега Сенцова, який ув’язнений в російській тюрмі в Арктиці та вже понад 3 тижні голодує,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, до допису литовського міністра додане також фото, на якому іноземні дипломати тримають плакати зі словами підтримки та вимогою звільнення українського бранця Кремля.

We call on #Russia to stop #HumanRightsViolations and immediately release illegally detained prominent #Ukraine filmmaker Oleg #Sentsov who is imprisoned in Russian prison in the Arctics, and now on hunger strike for more than 3 weeks. #FreeSentsov pic.twitter.com/8PuddqCO4N — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 4 июня 2018 г.

Нагадаємо, 2 червня по всьому світу відбувались акції на підтримку незаконно ув’язненого Кремлем українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в'язнів, яких утримують у Росії.

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.