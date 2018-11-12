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      В МИД новая пресс-секретарь: Климкин показал, на кого сменил Бецу

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      Екатерина Зеленко стала новым спикером МИД Украины
      Екатерина Зеленко стала новым спикером МИД Украины / Twitter

      В Министерстве иностранных дел Украины сменился советник.

      Новым спикером МИД Украины вместо Марьяны Бецы стала Екатерина Зеленко.

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      Очень непросто отрывать от сердца такую пресс-секретаря. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия!
      – написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Он также поделился фото с новой спикером ведомства, которой стала Екатерина Зеленко.

      Катерина Зеленко Клімкінг Беца МЗС
      Екатерина Зеленко изменила Марьяну Бецу на посту пресс-секретаря МИД Украины

      "Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет эту ответственную и почетную миссию. Welcome on board", – добавил министр.

      Марьяна Беца в своем очередь поблагодарила и команду МИД и СМИ за плодотворное сотрудничество.

      В сентябре 2018-го она была назначена на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Эстонии.

      О новоназначенном пресс-секретаре МИД Украины известно, что ранее она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

      Теги: Новости Украины Павел Климкин МИД Украины
      Источник: 24 канал
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