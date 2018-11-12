В МИД новая пресс-секретарь: Климкин показал, на кого сменил Бецу
В Министерстве иностранных дел Украины сменился советник.
Новым спикером МИД Украины вместо Марьяны Бецы стала Екатерина Зеленко.
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Очень непросто отрывать от сердца такую пресс-секретаря. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия!
– написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он также поделился фото с новой спикером ведомства, которой стала Екатерина Зеленко.
Екатерина Зеленко изменила Марьяну Бецу на посту пресс-секретаря МИД Украины
"Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет эту ответственную и почетную миссию. Welcome on board", – добавил министр.
Марьяна Беца в своем очередь поблагодарила и команду МИД и СМИ за плодотворное сотрудничество.
В сентябре 2018-го она была назначена на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Эстонии.
О новоназначенном пресс-секретаре МИД Украины известно, что ранее она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.