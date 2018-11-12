В МИД новая пресс-секретарь: Климкин показал, на кого сменил Бецу

В Министерстве иностранных дел Украины сменился советник.

Новым спикером МИД Украины вместо Марьяны Бецы стала Екатерина Зеленко.

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Очень непросто отрывать от сердца такую пресс-секретаря. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия!

– написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также поделился фото с новой спикером ведомства, которой стала Екатерина Зеленко.



Екатерина Зеленко изменила Марьяну Бецу на посту пресс-секретаря МИД Украины

"Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет эту ответственную и почетную миссию. Welcome on board", – добавил министр.

Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!



Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board pic.twitter.com/zXVWBgqFJm — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 листопада 2018 р.

Марьяна Беца в своем очередь поблагодарила и команду МИД и СМИ за плодотворное сотрудничество.

В сентябре 2018-го она была назначена на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Эстонии.

Щиро вдячна @PavloKlimkin та команді МЗС за непересічний та цікавий досвід.І особливо за такі теплі слова Попереду-важлива робота в Естонії — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 листопада 2018 р.

О новоназначенном пресс-секретаре МИД Украины известно, что ранее она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.