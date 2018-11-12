У МЗС нова речниця: Клімкін показав, на кого змінив Бецу

У Міністерстві закордонних справ України змінилась речниця.

Новим спікером МЗС України замість Мар'яни Беци стала Катерина Зеленко.

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Дуже непросто відривати від серця таку речницю. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!

– написав у своєму мікроблозі Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він також поділився фото із новою речницею відомства, якою стала Катерина Зеленко.



Катерина Зеленко змінила Мар'яну Бецу на посаді речниці МЗС України

"Радий представити вам Катерина Зеленко, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board", – додав міністр.

Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!



Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board pic.twitter.com/zXVWBgqFJm — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 листопада 2018 р.

Мар'яна Беца у своєму чергу подякувала і команді МЗС, і ЗМІ за плідну співпрацю.

У вересні 2018-го вона була призначена на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Естонії.

Щиро вдячна @PavloKlimkin та команді МЗС за непересічний та цікавий досвід.І особливо за такі теплі слова Попереду-важлива робота в Естонії — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 листопада 2018 р.

Про новопризначену речницю МЗС України відомо, що раніше вона займала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.