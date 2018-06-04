В МИД Украины подтвердили, что в Москве задержали украинца

Правоохранительные органы России 31 мая задержали в Москве гражданина Украины. Информацию сегодня, 4 июня, подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

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"Получено официальное сообщение правоохранительных органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", – написала Беца.

Отримано офіц повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 червня 2018 р.

Напомним, 31 мая в столице России Москве был задержан гражданин Украины. Мужчину подозревают в якобы контрабанде запчастей к военной технике, правда задержание произошло не во время прохождения границы, как это обычно бывает.

