В МИД Украины подтвердили, что в Москве задержали украинца
Правоохранительные органы России 31 мая задержали в Москве гражданина Украины. Информацию сегодня, 4 июня, подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.
Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
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"Получено официальное сообщение правоохранительных органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", – написала Беца.
Напомним, 31 мая в столице России Москве был задержан гражданин Украины. Мужчину подозревают в якобы контрабанде запчастей к военной технике, правда задержание произошло не во время прохождения границы, как это обычно бывает.
Источник: 24 Канал
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