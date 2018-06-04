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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

У МЗС України підтвердили, що у Москві затримали українця

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У МЗС України підтвердили, що у Москві затримали українця
У МЗС України підтвердили, що у Москві затримали українця / Ілюстративне фото

Правоохоронні органи Росії 31 травня затримали у Москві громадянина України. Інформацію сьогодні, 4 червня, підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

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"Отримано офіційне повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула", – написала Беца.

Нагадаємо, 31 травня у столиці Росії Москві було затримано громадянина України. Чоловіка підозрюють у нібито контрабанді запчастин до військової техніки, щоправда затримання сталося не під час проходження кордону, як це зазвичай буває.
 

Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ МЗС України
Джерело: 24 Канал
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