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У Москві сталося дивне затримання громадянина України, – адвокат

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У Москві затримали громадянина України за
У Москві затримали громадянина України за "контрабанду військтехніки", – адвокат / Колаж 24 канал

31 травня у столиці Росії Москві було затримано громадянина України. Чоловіка підозрюють у нібито контрабанді запчастин до військової техніки, щоправда затримання сталося не під час проходження кордону, як це зазвичай буває.

Про це розповів адвокат Ігор Чудовський у коментарі "Громадському радіо".

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"31 травня в місті Москва затримано громадянина України, йому інкримінується контрабанда до України запчастин до військової техніки. Але затримано його не під час проходження кордону… Хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні", – підкреслив правозахисник.

Як підкреслив адвокат, зараз він із колегами планує поїздку до Москви та має намір звернутися до посольства України в Росії, щоб допомогти затриманому українцю.

Нагадаємо, наприкінці травня "Управління ФСБ Росії у Республіці Крим і Севастополі" сповістило про затримання українця разом з громадянкою Росії на території окупованого півострова– пара нібито намагалася збути пістолет ТТ.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини Москва
Джерело: 24 Канал
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