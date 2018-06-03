У Москві сталося дивне затримання громадянина України, – адвокат
31 травня у столиці Росії Москві було затримано громадянина України. Чоловіка підозрюють у нібито контрабанді запчастин до військової техніки, щоправда затримання сталося не під час проходження кордону, як це зазвичай буває.
Про це розповів адвокат Ігор Чудовський у коментарі "Громадському радіо".
Читайте також: 32-річного громадянина України жорстоко вбили у Росії, – ЗМІ
"31 травня в місті Москва затримано громадянина України, йому інкримінується контрабанда до України запчастин до військової техніки. Але затримано його не під час проходження кордону… Хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні", – підкреслив правозахисник.
Як підкреслив адвокат, зараз він із колегами планує поїздку до Москви та має намір звернутися до посольства України в Росії, щоб допомогти затриманому українцю.
Нагадаємо, наприкінці травня "Управління ФСБ Росії у Республіці Крим і Севастополі" сповістило про затримання українця разом з громадянкою Росії на території окупованого півострова– пара нібито намагалася збути пістолет ТТ.
Вибір редакції
-
"Вбивство" Бабченка – рідкісна мить, коли світ позитивно заговорив про Україну, – Стаховськийсьогодні, 00:35
-
Чим загрожує криза українському бізнесу і як йому захиститися: поради експерта3 червня, 22:35
-
Російським спецслужбам не вдалося викрасти ворога Путіна з України: деталі провальної операції3 червня, 21:37