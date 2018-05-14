32-річного громадянина України жорстоко вбили у Росії, – ЗМІ

13 травня у Кіровському районі російського Санкт-Петербурга на вулиці Васі Алексєєва поблизу одного з розважальних комплексів було виявлено тіло молодого чоловіка. Загинув він унаслідок численних ножових поранень. Згодом з'ясувалося, що це 32-річний громадянин України.

Про це повідомляє агенція новин "Оперативное прикрытие".

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У коментарі журналістам 53-річна подруга вбитого, яка працює у одному з комерційних банків, розповіла, що між українцем і групою з шести чоловіків з невідомої причини стався конфлікт, внаслідок чого першого було забито до смерті руками та ногами.

Згодом біля будинку під номер 6 на вулиці Васі Алексєєва було затримано одного із підозрюваних, який виявився 39-річним громадянином Білорусі.

Зазначається, що чоловік є уродженцем України, а в Санкт-Петербурзі проживав у Невському районі.

Наразі тривають слідчі дії за фактом убивства.

Нагадаємо, у четвер, 3 травня, неподалік Варшави у селі Ґлоскув група людей напала на трьох українців. Зловмисники побили українців віком від 45 до 52 років, які працюють у місцевій Асоціації водних компаній.