13:47
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

32-річного громадянина України жорстоко вбили у Росії, – ЗМІ

8730 Читать новость на русском
У Санкт-Петербурзі шість осіб руками та ногами забили до смерті українця (ілюстративне фото)
У Санкт-Петербурзі шість осіб руками та ногами забили до смерті українця (ілюстративне фото) / Соцмережі

13 травня у Кіровському районі російського Санкт-Петербурга на вулиці Васі Алексєєва поблизу одного з розважальних комплексів було виявлено тіло молодого чоловіка. Загинув він унаслідок численних ножових поранень. Згодом з'ясувалося, що це 32-річний громадянин України.

Про це повідомляє агенція новин "Оперативное прикрытие".

Читайте також: Чоловік застрелив прямо в серце: ЗМІ сповістити про ще одну гучну смерть українки в Італії

У коментарі журналістам 53-річна подруга вбитого, яка працює у одному з комерційних банків, розповіла, що між українцем і групою з шести чоловіків з невідомої причини стався конфлікт, внаслідок чого першого було забито до смерті руками та ногами.

Згодом біля будинку під номер 6 на вулиці Васі Алексєєва було затримано одного із підозрюваних, який виявився 39-річним громадянином Білорусі.

Зазначається, що чоловік є уродженцем України, а в Санкт-Петербурзі проживав у Невському районі.

Наразі тривають слідчі дії за фактом убивства.

Нагадаємо, у четвер, 3 травня, неподалік Варшави у селі Ґлоскув група людей напала на трьох українців. Зловмисники побили українців віком від 45 до 52 років, які працюють у місцевій Асоціації водних компаній.

Теги: Новини України Жертви Новини Росії Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 173
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 782
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1486
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4468
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3727
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук