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32-летнего гражданина Украины жестоко убили в России, – СМИ

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В Санкт-Петербурге шесть человек руками и ногами забили до смерти украинца (иллюстративное фото)
В Санкт-Петербурге шесть человек руками и ногами забили до смерти украинца (иллюстративное фото) / Соцсети

13 мая в Кировском районе российского Санкт-Петербурга на улице Васи Алексеева возле одного из развлекательных комплексов было обнаружено тело молодого человека. Погиб он вследствие многочисленных ножевых ранений. Впоследствии выяснилось, что это 32-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает агентство новостей "Оперативное прикрытие".

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В комментарии журналистам 53-летняя подруга убитого, которая работает в одном из коммерческих банков, рассказала, что между украинцем и группой из шести мужчин по неизвестной причине произошел конфликт, в результате чего первый был забит до смерти руками и ногами.

Впоследствии возле дома под номером 6 на улице Васи Алексеева был задержан один из подозреваемых, который оказался 39-летним гражданином Беларуси.

Отмечается, что мужчина является уроженцем Украины, а в Санкт-Петербурге проживал в Невском районе.

Сейчас продолжаются следственные действия по факту убийства.

Напомним, в четверг, 3 мая, недалеко от Варшавы в селе Глоскув группа людей напала на трех украинцев. Злоумышленники избили украинцев возрасте от 45 до 52 лет, которые работали в местной Ассоциации водных компаний.

Теги: Новости Украины Новости России Жертвы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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