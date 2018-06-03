В Москве произошло странное задержание гражданина Украины, – адвокат
31 мая в столице России Москве был задержан гражданин Украины. Мужчину подозревают в якобы контрабанде запчастей к военной технике, правда задержание произошло не во время прохождения границы, как это обычно бывает.
Об этом рассказал адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Громадскому радио".
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"31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержали его не во время прохождения границы... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", – подчеркнул правозащитник.
Как подчеркнул адвокат, сейчас он с коллегами планирует поездку в Москву и намерен обратиться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному украинцу.
Напомним, в конце мая "Управление ФСБ России в Республике Крым и Севастополе" известило о задержании украинца вместе с гражданкой России на территории оккупированного полуострова – пара якобы пыталась сбыть пистолет ТТ.
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