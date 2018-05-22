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В МИД Украины сделали предостережение относительно поездок в Индию

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В МИД Украины сделали предостережение относительно поездок в Индию
В МИД Украины сделали предостережение относительно поездок в Индию / Ptv.in.ua

МИД Украины предостерег туристов, которые планируют посетить Индию, от превышения определенных в туристических визах сроков пребывания в стране, занятий другими видами деятельности и посещения без отдельного разрешения определенных районов Индии. За соответствующие нарушения грозит тюремное заключение и штрафы.

Об этом сообщает Консульская служба МИД.

"Согласно индийскому Закону об иностранцах (Foreigners Act), превышение иностранными гражданами сроков пребывания в стране, которые определены в выданных им визовых документах, влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а использование фальшивых паспортных документов для въезда в страну карается тюремным заключением сроком до 8 лет и денежным штрафом от 10 до 50 тысяч индийских рупий", – говорится в сообщении.

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Под действие Закона Индии об иностранцах подпадает также использование иностранцами туристической визы для занятия в стране другими видами деятельности. Закон предусматривает ответственность за нарушение условий, определенных в действительных визовых документах, в виде лишения свободы на срок до 5 лет с возможностью наложения денежного штрафа.

Отмечается, что во время пребывания в Индии украинцам следует учитывать, что посещение отдельных районов штатов Аруначал Прадеш, Джамму и Кашмир, Сикким, приграничных регионов штатов Уттар Прадеш и Раджастхан, союзных территорий Андаманские и Никобарские острова, кроме визы, требует отдельного разрешения Министерства внутренних дел Индии.

Въезд на запрещенные/ограниченные для посещения территории без разрешения компетентных индийских органов, или пребывание там дольше, чем это определено в предоставленном разрешении, влечет за собой уголовную ответственность и наказывается тюремным заключением на срок до 8 лет и денежным штрафом от 10 до 50 тысяч индийских рупий,
– предупредили в МИД.

В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по номерам телефонов +9111 2614 6041; +91 9205507157, на адрес электронной почты: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38(044) 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

К слову, ранее в МИД Украины проинформировали о том, что вскоре может состояться заключение соглашения об отмене виз с Перу, Уругваем, Колумбией и Мексикой.

Теги: Новости Украины МИД Украины Индия Путешествия
Источник: 24 Канал
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