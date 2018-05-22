В МЗС України зробили застереження про поїздки до Індії

МЗС України застерегло туристів, які планують відвідати Індію, від перевищення визначених у туристичних візах строків перебування у країні, занять іншими видами діяльності та відвідання без окремого дозволу певних районів Індії. За відповідні порушення загрожує ув’язнення та штрафи.

Про це повідомляє Консульська служба МЗС.

"Відповідно до індійського Закону про іноземців (Foreigners Act), перевищення іноземними громадянами строків перебування в країні, які визначені у виданих їм візових документах, тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а використання фальшивих паспортних документів для в’їзду в країну карається тюремним ув’язненням строком до 8 років та грошовим штрафом від 10 до 50 тисяч індійських рупій", – мовиться у повідомленні.

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Пію Закону Індії про іноземців підпадає також використання іноземцями туристичної візи для зайняття у країні іншими видами діяльності. Закон передбачає відповідальність за порушення умов, визначених у дійсних візових документах, у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливістю накладання грошового штрафу.

Наголошується, що під час перебування в Індії українцям слід враховувати, що відвідування окремих районів штатів Аруначал Прадеш, Джамму і Кашмір, Сіккім, прикордонних регіонів штатів Уттар Прадеш і Раджастхан, союзних територій Андаманські і Нікобарські острови, окрім візи, потребує окремого дозволу Міністерства внутрішніх справ Індії.

В’їзд на заборонені/обмежені для відвідування території без дозволу компетентних індійських органів, або перебування там довше, ніж це визначено у наданому дозволі, тягне за собою кримінальну відповідальність та карається тюремним ув’язненням на строк до 8 років та грошовим штрафом від 10 до 50 тисяч індійських рупій,

– застерегли в МЗС.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Індія за номерами телефонів +9111 2614 6041; +91 9205507157, на адресу електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]

До слова, раніше в МЗС Україні поінформували про те, що невдовзі може відбутися укладання угоди про скасування віз із Перу, Уругваєм, Колумбією і Мексикою.