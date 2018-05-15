Куди звертатися українцям за допомогою в Ізраїлі: МЗС радить уникати небезпечних районів

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від відвідання окремих районів Ізраїлю – східної частини Єрусалиму та прилеглих територій до Сектору Газа.

Про це повідомляє прес-служба консульської служби МЗС України.

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У зв’язку із запланованими палестинськими радикальними угрупованнями масовими демонстраціями існує загроза різкого загострення безпекової ситуації в районах, прилеглих до адміністративного кордону з Сектором Газа, місць компактного проживання арабського населення на півночі Ізраїлю (Іудея і Самарія), а також Східного Єрусалима,

– йдеться у повідомленні.

У разі різкого загострення ситуації у цих районах країни, українцям треба уникати місць проведення демонстрацій, а також неухильно виконувати і вказівки поліції Ізраїлю та посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці перебування.

Зазначається, що у випадку надзвичайних ситуацій, загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Ізраїлю, варто невідкладно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за номером телефону: +972 3 627 33 03, за телефоном "гарячої лінії": + 972 54 667 67 82.

Рекомендації громадянам України у зв'язку з можливим загостренням безпекової ситуації в деяких районах Ізраїлю https://t.co/iHLGMrCcbd pic.twitter.com/Ed60mkPQ8N — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 15 мая 2018 г.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрилося посольство США, яке перенесли із Тель-Авіва. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року.



Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало численні сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок яких загинуло щонайменше 58 палестинців та тисячі отримали поранення. Ізраїльські солдати відкрили по них вогонь. Наймолодшою жертвою стала 8-місячна дитина.