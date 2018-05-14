Попри численні сутички та протести, США все ж офіційно відкрили посольство у Єрусалимі

13 травня у Єрусалимі Сполучені Штати офіційно відкрили своє посольство у Державі Ізраїль. Раніше їхнє диппредставництво діяло у Тель-Авіві.

Як повідомляє Fox News, захід відвідали високопоставлені представники США.

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Крім того, участь у церемонії взяла донька американського президента Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер.

Щодо самого господаря Білого дому, то він відкривав посольство за допомогою відеозв’язку.

Упродовж багатьох років Сполученні Штати були великим другом Ізраїлю щодо питання миру. Також ми не визнали очевидної, явної реальності, що столиця Ізраїлю – це Єрусалим. На мій погляд, Сполучені Штати нарешті офіційно визнали Єрусалим справжньою столицею Ізраїлю,

– наголосив Трамп.

Зауважимо, що посольство США в Єрусалимі почне роботу в будівлі американського консульства, а з іншим місцем визначаться пізніше. Раніше головне американське диппредставництво у Ізраїлі розміщувалося у Тель-Авіві.

Відкриття посольства США у Єврусалимі планувалося на кінець 2019 року. Терміни перенесли, щоб приурочити відкриття дипломатичної установи до 70-річчя заснування Ізраїлю.

Нагадаємо, перед відкриттям посольства США у Єрусалимі тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту. У результаті щонайменше 37 палестинців загинули. Крім того, зросло напруження на кордоні Ізраїлю та Сектора Газа.