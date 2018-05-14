Несмотря на многочисленные столкновения и протесты, США все же открыли посольство в Иерусалиме

13 мая в Иерусалиме Соединенные Штаты официально открыли свое посольство в Государстве Израиль. Ранее их диппредставительство действовало в Тель-Авиве.

Как сообщает Fox News, мероприятие посетили высокопоставленные представители США.

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Кроме того, участие в церемонии приняла дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.



Что касается самого хозяина Белого дома, то он открывал посольство с помощью видеосвязи.

На протяжении многих лет Соединенные Штаты были большим другом Израиля по вопросу мира. Также мы не признали очевидной, явной реальности, столица Израиля – это Иерусалим. На мой взгляд, Соединенные Штаты наконец официально признали Иерусалим настоящей столицей Израиля,

– отметил Трамп.

Заметим, что посольство США в Иерусалиме начнет работу в здании американского консульства, а с другим местом определятся позже. Ранее главное американское диппредставительство в Израиле размещалось в Тель-Авиве.



Открытие посольства США в Еврусалиме планировалось на конец 2019 года. Сроки перенесли, чтобы приурочить открытие дипломатического учреждения к 70-летию основания Израиля.

Напомним, перед открытием посольства США в Иерусалиме тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. В результате по меньшей мере 37 палестинцев погибли. Кроме того, возросло напряжение на границе Израиля и Сектора Газа.