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Несмотря на многочисленные столкновения и протесты, США все же открыли посольство в Иерусалиме

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США официально открыли посольство в Израиле
США официально открыли посольство в Израиле / The Independent

13 мая в Иерусалиме Соединенные Штаты официально открыли свое посольство в Государстве Израиль. Ранее их диппредставительство действовало в Тель-Авиве.

Как сообщает Fox News, мероприятие посетили высокопоставленные представители США.

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Кроме того, участие в церемонии приняла дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.

Что касается самого хозяина Белого дома, то он открывал посольство с помощью видеосвязи.

На протяжении многих лет Соединенные Штаты были большим другом Израиля по вопросу мира. Также мы не признали очевидной, явной реальности, столица Израиля – это Иерусалим. На мой взгляд, Соединенные Штаты наконец официально признали Иерусалим настоящей столицей Израиля,
– отметил Трамп.

Заметим, что посольство США в Иерусалиме начнет работу в здании американского консульства, а с другим местом определятся позже. Ранее главное американское диппредставительство в Израиле размещалось в Тель-Авиве.

Открытие посольства США в Еврусалиме планировалось на конец 2019 года. Сроки перенесли, чтобы приурочить открытие дипломатического учреждения к 70-летию основания Израиля.

Напомним, перед открытием посольства США в Иерусалиме тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. В результате по меньшей мере 37 палестинцев погибли. Кроме того, возросло напряжение на границе Израиля и Сектора Газа.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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