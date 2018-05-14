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Обострение на границе между Сектором Газа и Израилем: количество погибших возросло

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На границе между Сектором Газа и Израилем усилились столкновения между палестинцами и израильскими силами правопорядка
На границе между Сектором Газа и Израилем усилились столкновения между палестинцами и израильскими силами правопорядка / Reuters

Во время столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силами правопорядка на границе Сектора Газа и Израиля по меньшей мере 37 палестинцев были убиты и более тысячи ранены. Обострение ситуации вызвано официальным открытием посольства США в Иерусалиме, которое происходит сегодня.

Приказ стрелять по палестинцам был выдан израильским солдатам, чтобы предотвратить пересечение границы любой ценой, сообщает Independent.

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Тысячи демонстрантов подожгли шины, в результате чего воздух заволокло густым черным дымом, который мешает израильским снайперам вести прицельный огонь. Военное командование заявило, что протесты используются как прикрытие для нападений на пограничные заграждения.

Палестинці палять шини на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем
Густой дым от шин мешает израильским снайперам вести огонь по палестинцам на границе между Сектором Газы и Израилем. Фото: Getty Images

Как отмечается, понедельник стал самым кровавым днем начиная с 30 марта, когда палестинцы начали проводить еженедельные пограничные демонстрации, пытаясь прорвать израильско-египетскую блокаду. Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что массовые протесты на границе с Израилем будут продолжаться до тех пор, пока палестинцы не добьются своего (права возвращения в Израиль – "24").

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Напомним, 14 мая в Иерусалиме официально откроется посольство США, которое переносят из Тель-Авива. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года.

Перенос посольства из Тель-Авива спровоцировал массовые протесты в Израиле, на улицы вышли тысячи людей.

Теги: Палестина протесты Жертвы Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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