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Загострення на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем: кількість загиблих зросла

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На кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем посилилися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами правопорядку
На кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем посилилися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами правопорядку / Reuters

Під час сутичок між палестинськими демонстрантами та ізраїльськими силами правопорядку на кордоні Сектора Газа та Ізраїлю щонайменше 37 палестинців були вбиті та понад 1000 поранені. Загострення ситуації спричинене офіційним відкриттям посольства США в Єрусалимі, яке відбувається сьогодні.

Наказ стріляти по палестинцям був виданий ізраїльським солдатам, аби запобігти перетинанню кордону за будь-яку ціну, повідомляє Independent.

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Тисячі демонстрантів підпалили шини, в результаті чого повітря заволокло густим чорним дідом, який заважає ізраїльським снайперам вести прицільний вогонь. Військове командування заявило, що протести використовуються як прикриття для нападів на прикордонні загородження.

Палестинці палять шини на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем
Густий дим від шин заважає ізраїльським снайперам вести вогонь по палестинцям на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Фото: Getty Images

Як зазначається, понеділок став найкривавішим днем починаючи з 30 березня, коли палестинці почали проводити щотижневі прикордонні демонстрації, намагаючись прорвати ізраїльсько-єгипетську блокаду. Високопоставлений представник ХАМАС заявив, що масові протести на кордоні з Ізраїлем триватимуть доти, поки палестинці не досягнуть свого (права повернення в Ізраїль – "24").

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Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі офіційно відкриється посольство США, яке переносять із Тель-Авіва. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року.

Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало масові протести в Ізраїлі, на вулиці вийшло тисячі людей.

Теги: Палестина протести Жертви Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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