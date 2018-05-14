Тысячи людей вышли на протесты в Израиле из-за переноса посольства США в Иерусалим: фото

В Израиле начались массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицы Иерусалима и Вифлеема из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Диппредставительство открывают в понедельник, 14 мая, пишет The Jerusalem Post.

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Глава Белого Дома Дональд Трамп должен был приехать лично. Но передумал. И решил принять участие в мероприятии через видеосвязь. Зато в Иерусалим прилетит дочь Трампа Иванка с мужем.

Начнет посольство работу в здании американского консульства. Затем его перенесут.

На границе сектора Газа и Израиля продолжаются массовые беспорядки. Известно о 25 погибших.

Напомним, в декабре прошлого года США стали первой мировой державой, которая признала Иерусалим израильской столицей. Это вызвало возмущение палестинцев. И причиной массовых протестов на границе сектора Газа и Израиля.