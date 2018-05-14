Открытие посольства США в Иерусалиме: в протестах погибло немало палестинцев

По меньшей мере 37 палестинцев погибли во время протестов против переноса посольства США в Иерусалим.

14 мая посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте также: Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме

Из-за этого тысячи людей вышли на улицы Иерусалима и Вифлеема.



А на границе сектора Газа и Израиля вспыхнули массовые беспорядки, в которых погибли уже по меньшей мере 37 палестинцев, сообщает AFP.

#BREAKING Number of Palestinians killed in Gaza border clashes rises to 37: ministry — AFP news agency (@AFP) 14 травня 2018 р.

Смотрите видео столкновений на границе сектора Газа

VIDEO: Clashes have erupted between Palestinians and Israeli forces along the Gaza Strip's border with Israel ahead of the controversial inauguration of the US embassy in Jerusalem pic.twitter.com/lR70N5wPOQ — AFP news agency (@AFP) 14 травня 2018 р.

Сообщается также о сотнях раненых.

Напомним, в конце 2017 президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванку. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе произошли массовые протесты и столкновения.