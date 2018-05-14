Открытие посольства США в Иерусалиме: в протестах погибло немало палестинцев
По меньшей мере 37 палестинцев погибли во время протестов против переноса посольства США в Иерусалим.
14 мая посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
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Из-за этого тысячи людей вышли на улицы Иерусалима и Вифлеема.
А на границе сектора Газа и Израиля вспыхнули массовые беспорядки, в которых погибли уже по меньшей мере 37 палестинцев, сообщает AFP.
Смотрите видео столкновений на границе сектора Газа
Сообщается также о сотнях раненых.
Напомним, в конце 2017 президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванку. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе произошли массовые протесты и столкновения.