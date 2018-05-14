Відкриття посольства США в Єрусалимі: у протестах загинуло чимало палестинців
Щонайменше 37 палестинців загинуло під час протестів проти перенесення посольства США до Єрусалиму.
14 травня посольство США було перенесено з Тель-Авіва до Єрусалиму.
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Через це тисячі людей вийшли на вулиці Єрусалима та Вифлеєма.
А на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю спалахнули масові сутички, в яких загинуло вже щонайменше 37 палестинців, інформує AFP.
Дивіться відео сутичок на кордоні Сектора Гази:
Повідомляється також про сотні поранених.
Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Він особисто планував прибути на відкриття дипустанови, але згодом відправив туди свою доньку Іванку. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.