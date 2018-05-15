Палестинці поховали 8-місячну дівчинку – жертву сутичок на території Сектора Гази

Зранку у вівторок, 15 травня, протести стихли на території Сектора Гази, оскільки палестинці ховали загиблих в результаті зіткнень співвітчизників. Наймолодшою з них стала восьмимісячна Лейла аль-Гандур.

Сотні людей вирушили на похорон восьмимісячної дівчинки, повідомляє Reuters. Її тіло загорнули у палестинський прапор.

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Дозвольте їй залишитися зі мною, їй ще рано йти,

– кричала матір загиблої дитини, тримаючи згорток коло грудей.

Повідомляється, що дитина була в одному з наметів біля ізраїльського кордону разом з матір’ю і задихнулась від сльозогінного газу. Її бабуся розповіла, що коли вони повернулися додому, почули, що дитина перестала плакати.



Після похорону сутички знову спалахнули на території Сектору Гази

"Я забрала її до дитячої лікарні, і вже там лікар сказав мені, що вона мертва", – додала Хейам Омар.



Після похорону сутички знову спалахнули на території Сектору Гази

Ізраїль звинуватив у трагедії палестинський радикальний рух ХАМАС. США підтримали цю позицію і поклали всю відповідальність за кровопролиття на цей рух, правлячий в Секторі Гази з 2007 року.

Зазначається, що вже після обіду протести в Секторі Гази поновились, ізраїльська влада стягнула більше військовослужбовців до кордонів, готуючись до чергових сутичок.



Після похорону сутички знову спалахнули на території Сектору Гази

Крім цього, протести спалахнули і в палестинських поселеннях на Західному березі ріки Йордан, зокрема у формальній палестинській столиці Рамаллі.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрилося посольство США, яке перенесли із Тель-Авіва. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року.



Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало численні сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок яких загинуло щонайменше 58 палестинців. Білий дім назвав палестинський ісламістський рух "ХАМАС" винним у загибелі демонстрантів.



У Туреччині, за рішенням президента країни Реджепа Ердогана, оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні Сектора Гази й Ізраїлю.