США заблокувало розслідування щодо сутичок в Секторі Гази
Сполучені Штати Америки заблокували незалежне розслідування зіткнень на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази, в результаті яких були вбиті десятки палестинців. Туреччина ж назвала дії Ізраїлю геноцидом.
Про це повідомив сайт DW.
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Як зазначили засоби масової інформації, Рада Безпеки висловила обурення у зв'язку з вбивством палестинських цивільних осіб, які реалізовували своє право на проведення мирних протестів та закликала до проведення незалежного і прозорого розслідування.
Попри те, що Радбез ООН заявив про неприпустимість перенесення посольства в Ізраїлі, США все ж перенесли своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, що призвело до нової хвилі насильства в регіоні.
Військові Ізраїлю були змушені відкрити вогонь на адмінкордоні Сектора Гази
Туреччина ж назвала дії Ізраїлю геноцидом і відкликала своїх послів з Ізраїлю та США. А Президент Франції Емманюель Макрон засудив "насильство ізраїльської армії проти демонстрантів" і висловив жаль з приводу "великого числа палестинських цивільних жертв у Секторі Гази".
Кожен потерпілий на кордоні – жертва військових злочинів ХАМАС,
– заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Данні Данон.
Ізраїль звинуватив у трагедії палестинський радикальний рух ХАМАС. США також поклали всю відповідальність за кровопролиття на даний рух, правлячий в Секторі Гази з 2007 року.
До слова, у Туреччині, за рішенням президента країни Реджепа Ердогана, оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні сектора Газа і Ізраїлю, жертвами яких стали 58 палестинців.