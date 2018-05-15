США заблокувало розслідування щодо сутичок в Секторі Гази

Сполучені Штати Америки заблокували незалежне розслідування зіткнень на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази, в результаті яких були вбиті десятки палестинців. Туреччина ж назвала дії Ізраїлю геноцидом.

Про це повідомив сайт DW.

Читайте також: Найкривавіший день: на кордоні Сектора Гази загинуло вже понад півсотні палестинців

Як зазначили засоби масової інформації, Рада Безпеки висловила обурення у зв'язку з вбивством палестинських цивільних осіб, які реалізовували своє право на проведення мирних протестів та закликала до проведення незалежного і прозорого розслідування.

Попри те, що Радбез ООН заявив про неприпустимість перенесення посольства в Ізраїлі , США все ж перенесли своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, що призвело до нової хвилі насильства в регіоні.



Військові Ізраїлю були змушені відкрити вогонь на адмінкордоні Сектора Гази

Туреччина ж назвала дії Ізраїлю геноцидом і відкликала своїх послів з Ізраїлю та США. А Президент Франції Емманюель Макрон засудив "насильство ізраїльської армії проти демонстрантів" і висловив жаль з приводу "великого числа палестинських цивільних жертв у Секторі Гази".

Кожен потерпілий на кордоні – жертва військових злочинів ХАМАС,

– заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Данні Данон.

Ізраїль звинуватив у трагедії палестинський радикальний рух ХАМАС. США також поклали всю відповідальність за кровопролиття на даний рух, правлячий в Секторі Гази з 2007 року.

До слова, у Туреччині, за рішенням президента країни Реджепа Ердогана, оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні сектора Газа і Ізраїлю, жертвами яких стали 58 палестинців.