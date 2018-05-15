США заблокировало расследование столкновений в Секторе Газа

Соединенные Штаты Америки заблокировали независимое расследование столкновений на границе Израиля и Сектора Газа, в результате которых были убиты десятки палестинцев. Турция же назвала действия Израиля геноцидом.

Об этом сообщил сайт DW.

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Как отметили средства массовой информации, Совет Безопасности выразил возмущение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, которые реализовывали свое право на проведение мирных протестов и призвал к проведению независимого и прозрачного расследования.

Несмотря на то, что Совбез ООН заявил о недопустимости переноса посольства в Израиле, США все же перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к новой волне насилия в регионе.

Военные Израиля были вынуждены открыть огонь на админгранице Сектора Газа

Турция же назвала действия Израиля геноцидом и отозвала своих послов из Израиля и США. А Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "насилие израильской армии против демонстрантов" и выразил сожаление по поводу "большого числа палестинских гражданских жертв в Секторе Газа".

Каждый пострадавший на границе – жертва военных преступлений ХАМАСа,

– заявил постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон.

Израиль обвинил в трагедии палестинское радикальное движение ХАМАС. США также возложили всю ответственность за кровопролитие на данное движение, правящее в Секторе Газа с 2007 года.

К слову, в Турции, по решению президента страны Реджепа Эрдогана, объявлен трехдневный траур после столкновений на административной границе Сектора Газа и Израиля, жертвами которых стали 58 палестинцев.