В Турции объявлен трехдневный траур

В Турции объявлен траур после столкновений на административной границе сектора Газа и Израиля, жертвами которых стали 58 палестинцев. Траур объявлен со вторника, 15 мая, по решению президента страны Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Мы объявляем трехдневный национальный траур в знак солидарности с нашими палестинскими братьями", – сообщил Эрдоган, который в настоящее время находится в Лондоне. Турецкий лидер назвал Израиль "террористическим государством".

Напомним, столкновения на границе сектора Газа с Израилем вспыхнули в минувший понедельник в ходе палестинских акций протеста против открытия в Иерусалиме посольства США. Число жертв беспорядков достигло 58 человек. Более 1,2 тысячи человек получили ранения.