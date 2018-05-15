Турция отозвала для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве

Правительство Турции отозвало в Анкару для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Все из-за кровавых событий в Секторе Газа.

Об этом сообщил вице-премьер турецкого правительства Бекир Боздаг, информирует Deutsche Welle.

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Отмечается, что раньше президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Великобританию назвал действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

Напомним, в результате кровавых столкновений, возникших на границе Израиля в Секторе Газа, уже погибли по меньшей мере 58 человек, несколько тысяч получили ранения и травмы.



Белый дом заявил, что ответственность за насилие в секторе Газа несет палестинское исламистское движение ХАМАС.