Туреччина відкликала для консультацій своїх послів у Вашингтоні та Тель-Авіві

Уряд Туреччини відкликав до Анкари для консультацій своїх послів у Вашингтоні та Тель-Авіві. Все через криваві події у Секторі Газа.

Про це повідомив віце-прем'єр турецького уряду Бекір Боздаг, інформує Deutsche Welle.

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Зазначається, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган під час візиту до Великобританії назвав дії Ізраїлю щодо палестинців "геноцидом".

Нагадаємо, внаслідок кривавих сутичок, що виникли на кордоні Ізраїлю в Секторі Газа, вже загинули щонайменше 58 людей, кілька тисяч отримали поранення і травми.

Білий дім заявив, що відповідальність за насильство в Секторі Газа несе палестинський ісламістський рух ХАМАС.