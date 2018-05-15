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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Туреччині оголошено триденну жалобу

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У Туреччині оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні сектора Газа і Ізраїлю
У Туреччині оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні сектора Газа і Ізраїлю / afp

У Туреччині оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні сектора Газа і Ізраїлю, жертвами яких стали 58 палестинців. Жалоба оголошена з вівторка, 15 травня, за рішенням президента країни Реджепа Ердогана.

Про це повідомляє Інтерфакс

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"Ми оголошуємо триденний національний траур в знак солідарності з нашими палестинськими братами", – повідомив Ердоган, який в даний час знаходиться в Лондоні. Турецький лідер назвав Ізраїль "терористичною державою".

Нагадаємо, зіткнення на кордоні сектора Газа з Ізраїлем спалахнули минулого понеділка в ході палестинських акцій протесту проти відкриття в Єрусалимі посольства США. Число жертв заворушень досягло 58 осіб. Понад 1,2 тисячі людей отримали поранення.

Теги: Новини Туреччини Новини політики Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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