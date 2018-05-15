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Куда обращаться украинцам за помощью в Израиле: МИД советует избегать опасных районов

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МИД назвал опасные районы Израиля и куда обращаться украинцам за помощью
МИД назвал опасные районы Израиля и куда обращаться украинцам за помощью / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения отдельных районов Израиля – восточной части Иерусалима и прилегающих территорий к сектору Газа.

Об этом сообщает пресс-служба консульской службы МИД Украины.

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В связи с запланированными палестинскими радикальными группировками массовыми демонстрациями существует угроза резкого обострения ситуации безопасности в районах, прилегающих к административной границе с Сектором Газа, местах компактного проживания арабского населения на севере Израиля (Иудея и Самария), а также Восточном Иерусалиме,
– говорится в сообщении.

В случае резкого обострения ситуации в этих районах страны украинцам надо избегать мест проведения демонстраций, а также неукоснительно выполнять указания полиции Израиля и должностных лиц, ответственных за безопасность в месте пребывания.

Отмечается, что в случае чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Израиля, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по номеру телефона: +972 3 627 33 03, по телефону "горячей линии": + 972 54 667 67 82.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, которое перенесли из Тель-Авива. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года.

Перенос посольства из Тель-Авива спровоцировал многочисленные столкновения на границе между Израилем и Сектором Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 58 палестинцев и тысячи получили ранения. Израильские солдаты открыли по ним огонь. Самой юной жертвой стал 8-месячный ребенок.

Теги: Новости Украины Палестина Новости Израиля МИД Украины
Источник: 24 Канал
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