21:08
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

В МИД выдвинули России обвинения из-за Сущенко

80 Читати новину українською
Роман Сущенко
Роман Сущенко / Фото из открытых источников

Суд над незаконно удерживаемым в России украинским журналистом Романом Сущенко является предвзятым.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В частности о предвзятости свидетельствует тот факт, что решение суда о продлении содержания под стражей Сущенко на шесть месяцев стало известным еще до начала судебного рассмотрения дела по существу и изучения доказательств стороны защиты.

Читайте также: Геращенко назвала условие, при котором РФ смогут передать 20 задержанных россиян

Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно удерживаются на территории России с политически мотивированными обвинениями,
– добавили в МИД.

Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве, куда тот приехал с частным визитом. Российская ФСБ обвиняет его в шпионаже. Если вину Романа Сущенко докажут, его могут лишить свободы на 20 лет.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук