В МИД выдвинули России обвинения из-за Сущенко

Суд над незаконно удерживаемым в России украинским журналистом Романом Сущенко является предвзятым.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В частности о предвзятости свидетельствует тот факт, что решение суда о продлении содержания под стражей Сущенко на шесть месяцев стало известным еще до начала судебного рассмотрения дела по существу и изучения доказательств стороны защиты.

Читайте также: Геращенко назвала условие, при котором РФ смогут передать 20 задержанных россиян

Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно удерживаются на территории России с политически мотивированными обвинениями,

– добавили в МИД.

Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве, куда тот приехал с частным визитом. Российская ФСБ обвиняет его в шпионаже. Если вину Романа Сущенко докажут, его могут лишить свободы на 20 лет.