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В МЗС висунули Росії звинувачення через Сущенка

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Роман Сущенко
Роман Сущенко / Фото з відкритих джерел

Суд над незаконно утриманим в Росії українським журналістом Романом Сущенком є упередженим.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Зокрема про упередженість свідчить той факт, що рішення суду про продовження утримання під вартою Сущенка на шість місяців стало відомим ще до початку судового розгляду справи по суті і вивчення доказів сторони захисту.

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Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів з метою звільнення та повернення до України її громадян, які незаконно утримуються на території Росії за політично вмотивованими обвинуваченнями,
– додали в МЗС.

Хто такий Роман Сущенко? Це український журналіст, якого затримали 2 роки тому у Москві, куди той приїхав із приватним візитом. Російська ФСБ звинувачує його у шпигунстві. Якщо вину Романа Сущенка доведуть, його можуть позбавити волі на 20 років.

Теги: Новини України Роман Сущенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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