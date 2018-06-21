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В Минобороны набросились на журналистов из обличительного расследования

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Расследование "Розенблат окрыляет"
Расследование "Розенблат окрыляет" / bihus.info

Пресс-служба Министерства обороны опубликовала сообщение под названием "Очередной фейк от программы "Наши деньги", в котором отреагировала на расследование о том, как семейная фирма народного депутата Борислава Розенблата попала в государственный оборонный заказ по беспилотным комплексам.

Напомним, недавно "Наши Деньги с Денисом Бигусом" обнародовали расследование о том, что Министерство обороны хочет приобрести два беспилотных комплекса HAWK, производства фирмы ООО "Украинские авиационные системы", совладелицей которого является супруга Розенблата, пишет Bihus.info.

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В расследовании рассказывалось в частности, что беспилотники, к происхождению, качеству и комплектации которых есть немало вопросов и замечаний, успешно прошли официальные ведомственные испытания, на основании чего были допущены к эксплуатации в ВСУ и включены в план закупок Минобороны – т.н. государственного оборонного заказа (ГОЗ). Отдельно в программе отмечалось, что пока беспилотники еще не приобретены, поскольку цена на них еще не согласована, а к ней также может возникнуть много вопросов.

В своем сообщении Минобороны называет расследование "фейком", то есть ложью, хотя при этом не отрицает и не опровергает ни одного факта, приведенного в программе.

В сообщении Минобороны в частности указано, что:

– процедура закупки еще не проведена (о чем, собственно, в программе и говорится – HAWK попал в ГОЗ, однако закупка еще не проведена, ведь цена пока не утверждена)

– отсутствуют какие-либо решения о принятии на указанные комплексы вооружения (о принятии HAWK-ов на вооружение в программе не было ни слова и не могло быть, поскольку речь шла о первом допуске к эксплуатации – а это совершенно разные вещи; журналисты надеются, что пресс-служба МО эту разницу осознает)

– комплексы успешно прошли определяющие ведомственные испытания (это в программе повторялось неоднократно – так журналисты обращали внимание на то, что секретные ведомственные испытания HAWK прошел успешно, а перед этим совсем неуспешно завалил демонстрационные полеты, которые не являются секретными)

– материалы по испытаниям БПАК HAWK составляют государственную тайну (также указано в материале, вместе с тем еще раз подчеркиваем – вся обнародована информация о ГОЗ и испытаниях взята из ответов самого Минобороны на запросы программы, а также открытых источников, вроде, журнала "Наука и техника Воздушных сил ВСУ").

В связи с указанным, журналисты программы посоветовали Минобороны внимательно относиться к материалам, которые Министерство берется отрицать, а также менее эмоционально формулировать заголовки и не называть фейком то, что само же и не опровергает.

Полный выпуск программы расследования "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України журналисты Расследования
Источник: 24 Канал
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