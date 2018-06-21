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У Міноборони накинулись на журналістів через викривальне розслідування

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Розслідування "Розенблат надає крила"
Розслідування "Розенблат надає крила" / bihus.info

Прес-служба Міністерства оборони опублікувала повідомлення під назвою "Черговий фейк від програми "Наші гроші", в якому відреагувала на розслідування про те, як родинна фірма народного депутата Борислава Розенблата потрапила у державне оборонне замовлення по безпілотних комплексах.

Нагадаємо, нещодавно "Наші Гроші з Денисом Бігусом" оприлюднили розслідування про те, що Міністерство оборони має на меті придбати два безпілотні комплекси HAWK, виробництва фірми ТОВ "Українські авіаційні системи", співвласницею якого є дружина Розенблата, пише Bihus.info.

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У розслідуванні розповідалося зокрема, що безпілотники, до походження, якості і комплектації яких є чимало запитань і зауважень, успішно пройшли офіційні відомчі випробування, на підставі чого були допущені до експлуатації в ЗСУ і включені до плану закупівель Міноборони – т.з. державного оборонного замовлення (ДОЗ). Окремо в програмі наголошувалося, що поки безпілотники ще не придбані, оскільки ціна на них ще не узгоджена, а до неї також може виникнути багато питань.

У своєму повідомленні Міноборони називає розслідування "фейком", тобто неправдою, хоча при цьому не заперечує і не спростовує жодного факту, наведеного в програмі.

В повідомленні Міноборони зокрема зазначено, що:

– процедура закупівлі ще не проведена (про що, власне, в програмі і йдеться – HAWK потрапив у ДОЗ, однак закупівля ще не проведена, адже ціна поки не затверджена);

– відсутні будь-які рішення щодо прийняття на зазначених комплексів озброєння (про прийняття HAWK-ів на озброєння в програмі не було жодного слова і не могло бути, оскільки йшлося про перший допуск до експлуатації – а це абсолютно різні речі; журналісти сподіваються, що прес-служба МО цю різницю усвідомлює);

– комплекси успішно пройшли визначальні відомчі випробування (це в програмі повторювалося неодноразово – оскільки журналісти звертали увагу на те, що секретні відомчі випробування HAWK пройшов успішно, а перед цим зовсім неуспішно завалив демонстраційні польоти, які не є секретними);

– матеріали стосовно випробувань БпАК HAWK становлять державну таємницю (також зазначено у матеріалі, разом з тим ще раз наголошуємо – уся оприлюднена інформація щодо ДОЗ і випробувань взята із відповідей самого Міноборони на запити програми, а також відкритих джерел, на кшталт, журналу "Наука і техніка Повітряних сил ЗСУ").

У зв’язку із зазначеним, журналісти програми порадили Міноборони уважніше ставитися до матеріалів, які Міністерство береться заперечувати, а також менш емоційно формулювати заголовки і не називати фейком те, що самі ж і не спростувують.

Повний випуск програми розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Теги: Новини України Новини політики Розслідування журналісти Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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