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В Минобороны привели очередные доказательства участия России в войне на Донбассе

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Пророссийские оккупационные войска используют на Донбассе мины советского производства (иллюстрация)
Пророссийские оккупационные войска используют на Донбассе мины советского производства (иллюстрация) / Фото из открытых источников

Украинские военные на освобожденных территориях Донбасса находят мины, которые могли сюда прибыть исключительно с территории России. Кроме того, это оружие производилось еще в Советском Союзе.

Об этом заявил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности и полковник Максим Комиссаров, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Российская Федерация использует мины советского производства, которые уже не существуют на территории нашего государства. На освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей находим ПМН-2, которые мы не используем, так как уничтожили. Они у нас могли появиться только со стороны РФ", – отметил он.

По его словам, на этих территориях украинские саперы обезвредили осколочную мину направленного действия МОН-50, под которой стояла мина-ловушка МЛ-8, которая производится исключительно в России.

"Очень часто оказываются мины, которые были изготовлены после 1991 года и не используются Украиной", – добавил Комиссаров.

Кроме того, начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности напомнил, что Украина остается приверженной своим международным обязательствам в сфере противоминной деятельности и, согласно своим международным обязательствам, уже уничтожила свыше 2 миллионов запрещенных к использованию противопехотных мин.

"Министерство обороны Украины не остается в стороне и от такой важной составляющей противоминной деятельности, как помощь пострадавшим лицам от мин и взрывоопасных остатков войны. На территории Донецкой и Луганской областей с целью оказания помощи как военнослужащим, так и гражданскому населению дополнительно создано 10 стабилизационных пунктов на базе центральных районных больниц и 4 военных мобильных госпиталя. Общая вместимость всех вышеупомянутых заведений составляет 4 500 коек", – констатировал полковник.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России Міністерство оборони України Оружие Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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