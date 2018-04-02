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У Міноборони навели чергові докази участі Росії у війні на Донбасі

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Проросійські окупаційні війська використовують на Донбасі міни радянського виробництва (ілюстрація)
Проросійські окупаційні війська використовують на Донбасі міни радянського виробництва (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

Українські військові на звільнених територіях на Донбасі знаходять міни, що могли сюди прибути виключно з території Росії. Крім того, ця зброя вироблялася ще у Радянському Союзі.

Про це заявив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності та полковник Максим Комісаров, передає прес-служба Міністерства оборони України.

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"Російська Федерація використовує міни радянського виробництва, які вже не існують на території нашої держави. На звільнених територіях Донецької та Луганської областей знаходимо ПМН-2, які ми не використовуємо, так як знищили. Вони у нас могли з’явитися тільки з боку РФ", – зауважив він.

За його словами, на цих територіях українські сапери знешкодили осколкову міну направленої дії МОН-50, під якою стояла міна-пастка МЛ-8, що виробляється виключно у Росії.

"Дуже часто виявляються міні, які було виготовлено після 1991 року та які не використовує Україна", – додав Комісаров.

Крім того, начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності нагадав, що Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов’язанням в сфері протимінної діяльності та, відповідно до своїх міжнародних зобов’язань, вже знищила понад 2 мільйони заборонених до використання протипіхотних мін.

"Міністерство оборони України не залишається осторонь і від такої важливої складової протимінної діяльності, як допомога постраждалим особам від мін та вибухонебезпечних залишків війни. На території Донецької та Луганської областей з метою надання допомоги як військовослужбовцям, так і цивільному населенню додатково створено 10 стабілізаційних пунктів на базі центральних районних лікарень та 4 військові мобільні госпіталі. Загальна місткість усіх вищезазначених закладів складає 4 500 ліжок", – констатував полковник.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Міністерство оборони України Зброя Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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