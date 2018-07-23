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В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

19 Читати новину українською
В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев
В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев / www.google.com.ua

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В Украине зарегистрировано более 1,5 миллионов переселенцев.

Об этом информирует Урядовый портал.

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Так, по данным Минсоцполитики, число переселенцев, зарегистрированных в Украине, превышает 1,5 миллионов человек. Всего за две недели зарегистрировано 2 тысячи 192 человека переселенцев.

По состоянию на 23 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма,
– отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9 июля 2018 года, структурными подразделениями соцзащиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 515 128 переселенцев или 1 241 657 семей из Донбасса и Крыма.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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