У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. В Україні зареєстровано понад 1,5 мільйонів переселенців.

Про це інформує Урядовий портал.

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Так, за даними Мінсоцполітики, число переселенців, зареєстрованих в Україні, перевищує 1,5 мільйонів осіб. Загалом за два тижні зареєстровано 2 тисячі 192 особи переселенців.

Станом на 23 липня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 517 320 переселенців з Донбасу і Криму,

– зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 9 липня 2018 року, структурними підрозділами соцзахисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, було взято на облік 1 515 128 переселенців або 1 241 657 сімей з Донбасу і Криму.