В Минветеранов рассказали, когда экс-пленные получат по 100 тысяч гривен помощи

Украинцы, которых в декабре освободили из плена пророссийских боевиков на Донбассе, уже в течение этой недели начнут получать материальную помощь от государства.

По 100 тысяч гривен помощи должны получить в общем 76 экс-пленных, сообщили в фейсбуке Министерства ветеранов.

Важно! Новый обмен пленными может состояться еще до нормандской встречи, – Пристайко

Деньги должны поступить на банковские карты бывшим пленникам. В ведомстве отметили, что Минветеранов почти 2 месяца практически каждый день работает с освобожденными пленными.

В ведомстве назвали главные достижения в работе с пленными:

Правительство поддержало создание единой комиссии, которая будет обеспечивать социальную защиту людей, которые были лишены свободы из-за агрессии России против Украины.

23 из 25 человек помогли сделать документы и открыть банковские счета.

64 гражданских из 76 пленных отправили на лечение в больницу "Феофания".

Перевели людей в госпитали "Лесная поляна" и "Цибли".

По состоянию на 21 февраля 2020 года только в "Лесной поляне" провели лечение и выписали 39 пациентов из 40. 12 человек из "Феофании" перевели на восстановление в госпиталь в Цыблях. Там до сих пор находится 9 человек.

Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену.

Что известно об освобождении пленных?В декабре 2019 года Украина в рамках обмена пленными освободила из плена пророссийских боевиков 76 своих граждан. Сейчас это является последним удачным обменом между официальной Украиной и пророссийскими боевиками, которые контролируют оккупированные территории Донбасса.



Большинство из пленных подвергались физическим и психологическим пыткам в подвалах боевиков. Вследствие издевательств после освобождения они нуждались в медицинской помощи и психологической реабилитации.