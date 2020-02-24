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      У Мінветеранів розповіли, коли експолонені отримають по 100 тисяч гривень допомоги

      -
      Обмін полоненими / Народна правда

      Українці, яких у грудні звільнили з полону проросійських бойовиків на Донбасі, вже протягом цього тижня почнуть отримувати матеріальну допомогу від держави.

      По 100 тисяч гривень допомоги мають отримати загалом 76 експолонених, повідомили у фейсбуці Міністерства ветеранів.

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      Гроші повинні надійти на банківські карти колишнім бранцям. У відомстві зазначили, що Мінветеранів майже 2 місяці ледь не щодня працює зі звільненими полоненими.

      У відомстві назвали головні досягнення у роботі з полоненими: 

      • Уряд підтримав створення єдиної комісії, яка забезпечуватиме соціальний захист людей, які були позбавлені свободи через агресію Росії проти України.
      • 23 з 25 осіб допомогли зробити документи та відкрити банківські рахунки.
      • 64 цивільних із 76 полонених відправили на лікування у лікарню "Феофанія".
      • Перевели людей до госпіталів "Лісова поляна" та "Циблі".
      • Станом на 21 лютого 2020 лише у "Лісовій поляні" провели лікування та виписали 39 пацієнтів з 40. 12 осіб з "Феофанії" перевели на відновлення у госпіталь в "Циблях". Там досі перебуває 9 людей.
      • Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, отриманих в полоні.

      Що відомо про звільнення полонених?У грудні 2019 року Україна у межах обміну полоненими звільнила з полону проросійських бойовиків 76 своїх громадян. Наразі це є останнім вдалим обміном між офіційною Україною та проросійськими бойовиками, які контролюють окуповані території Донбасу. 

      Більшість з полонених піддавалися фізичним та психологічним тортурам у підвалах бойовиків. Внаслідок знущань після звільнення вони потребували медичної допомоги та психологічної реабілітації.

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Окуповані території Україна – Росія Гроші Обмін полоненими Новини України
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