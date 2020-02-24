У Мінветеранів розповіли, коли експолонені отримають по 100 тисяч гривень допомоги
Українці, яких у грудні звільнили з полону проросійських бойовиків на Донбасі, вже протягом цього тижня почнуть отримувати матеріальну допомогу від держави.
По 100 тисяч гривень допомоги мають отримати загалом 76 експолонених, повідомили у фейсбуці Міністерства ветеранів.
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Гроші повинні надійти на банківські карти колишнім бранцям. У відомстві зазначили, що Мінветеранів майже 2 місяці ледь не щодня працює зі звільненими полоненими.
У відомстві назвали головні досягнення у роботі з полоненими:
- Уряд підтримав створення єдиної комісії, яка забезпечуватиме соціальний захист людей, які були позбавлені свободи через агресію Росії проти України.
- 23 з 25 осіб допомогли зробити документи та відкрити банківські рахунки.
- 64 цивільних із 76 полонених відправили на лікування у лікарню "Феофанія".
- Перевели людей до госпіталів "Лісова поляна" та "Циблі".
- Станом на 21 лютого 2020 лише у "Лісовій поляні" провели лікування та виписали 39 пацієнтів з 40. 12 осіб з "Феофанії" перевели на відновлення у госпіталь в "Циблях". Там досі перебуває 9 людей.
- Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, отриманих в полоні.
Що відомо про звільнення полонених?У грудні 2019 року Україна у межах обміну полоненими звільнила з полону проросійських бойовиків 76 своїх громадян. Наразі це є останнім вдалим обміном між офіційною Україною та проросійськими бойовиками, які контролюють окуповані території Донбасу.
Більшість з полонених піддавалися фізичним та психологічним тортурам у підвалах бойовиків. Внаслідок знущань після звільнення вони потребували медичної допомоги та психологічної реабілітації.