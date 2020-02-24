У Мінветеранів розповіли, коли експолонені отримають по 100 тисяч гривень допомоги

Українці, яких у грудні звільнили з полону проросійських бойовиків на Донбасі, вже протягом цього тижня почнуть отримувати матеріальну допомогу від держави.

По 100 тисяч гривень допомоги мають отримати загалом 76 експолонених, повідомили у фейсбуці Міністерства ветеранів.

Важливо! Новий обмін полоненими може відбутися ще до нормандської зустрічі, – Пристайко

Гроші повинні надійти на банківські карти колишнім бранцям. У відомстві зазначили, що Мінветеранів майже 2 місяці ледь не щодня працює зі звільненими полоненими.

У відомстві назвали головні досягнення у роботі з полоненими:

Уряд підтримав створення єдиної комісії, яка забезпечуватиме соціальний захист людей, які були позбавлені свободи через агресію Росії проти України.

23 з 25 осіб допомогли зробити документи та відкрити банківські рахунки.

64 цивільних із 76 полонених відправили на лікування у лікарню "Феофанія".

Перевели людей до госпіталів "Лісова поляна" та "Циблі".

Станом на 21 лютого 2020 лише у "Лісовій поляні" провели лікування та виписали 39 пацієнтів з 40. 12 осіб з "Феофанії" перевели на відновлення у госпіталь в "Циблях". Там досі перебуває 9 людей.

Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, отриманих в полоні.

Що відомо про звільнення полонених?У грудні 2019 року Україна у межах обміну полоненими звільнила з полону проросійських бойовиків 76 своїх громадян. Наразі це є останнім вдалим обміном між офіційною Україною та проросійськими бойовиками, які контролюють окуповані території Донбасу.



Більшість з полонених піддавалися фізичним та психологічним тортурам у підвалах бойовиків. Внаслідок знущань після звільнення вони потребували медичної допомоги та психологічної реабілітації.